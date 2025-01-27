Все что связано с КС2 серверами

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  2. Разработка игр
Закрыт1 заявка198 просмотров

Добрый день.

Ищу профессионала кто может помочь настроить игровые сервера для кс2.

А также ищу человека который может интегрировать внутрению валюту у нас на кс2 серверах, для вознаграждения/rewards нашим игрокам у нас на сервере.

3 месяца назад
guest_1738131896351
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
11 часов назад
61 отзыв
3 месяца назад

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