Требуются разработчики для создание игры. Рассчитана на экспорт по всему миру. Все детали личным сообщением в виду конфиденциальности. Возможно участие в доле от прибыли.
WebGL + Three JS крутилка с ориентацией символов на камеру
Добрый день.
Сразу огорчу любителей копипастить свои заранее заготовленные заявки, не вчитываясь в проект - я на них реагировать не буду, пишите только по делу, поняв суть задачи.
Стоит задача создать интерактивную крутилку готовых моделей, по образцу http://vr.spicorp.ru/
Код JS по этой ссылке написан мной, но мне не очень привычно разбираться в библиотеках, поэтому ищется человек, способный доработать следующее:
- ориентация элементов сцены на камеру (в данном случае - букв).
- во время, когда мышка не управляет моделью - модель должна медленно вращаться самостоятельно (ну или камера летать вокруг нее).
- проверить работоспособность под браузерами Explorer, Edge, Chrome, Opera, FireFox, Safari под мобильными устройствами iOS и Android.
- проверить возможность сделать полностью локальный ресурс.
Исходники всего этого безобразия, включая 3ds Max 2016 файл: https://cloud.mail.ru/public/23dq/yWskkqaoP
Ссылка на саму библиотеку, задействованную в проекте: http://threejs.org/
Решение проблемы другими путями (Unity3D, Unreal Engine, etc.) не возбраняется, если полученный результат остается максимально кроссплатформенным с минимальными доработками. Оставаться в пределах HTML5 или JS строго необходимо.
Конечно - мне нужен будет исходник и максимум комментариев внутри него.
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