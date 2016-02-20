WebGL + Three JS крутилка с ориентацией символов на камеру

$65
  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрытнет заявок247 просмотров

Добрый день.

Сразу огорчу любителей копипастить свои заранее заготовленные заявки, не вчитываясь в проект - я на них реагировать не буду, пишите только по делу, поняв суть задачи.

Стоит задача создать интерактивную крутилку готовых моделей, по образцу http://vr.spicorp.ru/

Код JS по этой ссылке написан мной, но мне не очень привычно разбираться в библиотеках, поэтому ищется человек, способный доработать следующее:

- ориентация элементов сцены на камеру (в данном случае - букв).

- во время, когда мышка не управляет моделью - модель должна медленно вращаться самостоятельно (ну или камера летать вокруг нее).

- проверить работоспособность под браузерами Explorer, Edge, Chrome, Opera, FireFox, Safari под мобильными устройствами iOS и Android.

- проверить возможность сделать полностью локальный ресурс.

Исходники всего этого безобразия, включая 3ds Max 2016 файл: https://cloud.mail.ru/public/23dq/yWskkqaoP

Ссылка на саму библиотеку, задействованную в проекте: http://threejs.org/

Решение проблемы другими путями (Unity3D, Unreal Engine, etc.) не возбраняется, если полученный результат остается максимально кроссплатформенным с минимальными доработками. Оставаться в пределах HTML5 или JS строго необходимо.

Конечно - мне нужен будет исходник и максимум комментариев внутри него.  

3ds MaxAndroidHTMLiOSJavaScriptUnreal Engine
9 лет назад
crisalid
Валерий 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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