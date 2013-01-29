Задача для разработчика игр под iOS и Android

Привет!

Если ты программист с опытом работы с движками поддерживающими iOS / Android и получаешь удовольствие от процесса разработки игр, если ты умеешь доводить начатое до конца и готов уделять этому занятию большое количество времени, то возможно тебя заинтересует то, что написано ниже.

Что нужно сделать?

Есть ТЗ на создание iOS прототипа "2д" раннера с автоматической генерацией ландшафта и использованием физического движка. Игра про дрезину, на которой два "приключенца" укатывают от толпы злобных монстров, разгоняя свой транспорт и одновременно отстреливаясь от наседающих со всех сторон врагов.

Цель прототипа протестить концепцию на фан, для этого надо:

1. Создать физическую модель дрезины, учитывающую коэффициента разгона/торможения в зависимости от угла наклона ландшафта.

2. Создать простой автогенератор ландшафта с набором заданных условий.

3. Добавить базовых монстров и систему их отстрела.

ТЗ можно посмотреть здесь – https://docs.google.com/document/d/12ILRtjFJ1bHfZmE0KBJSUpiTbwMYDlq0I0ASTB73C0g/edit

Предпочтительный движок – Unity 3D т.к. у меня имеется определенный опыт работы с ним и через него будет проще всего организовать работу с переменными, однако все технические детали обсуждаемы. Модели всех игровых объектов могут быть слеплены из примитивов, никакой работы по арту и моделированию не требуется.

Кто нужен?

Ищется именно "напарник", а не "наемник". В перспективе нужен человек, который хотел бы профессионально заниматься разработкой игр фултайм, работая на себя. Разумеется нужен человек имеющий опыт разработки – пусть некоммерческой, пусть даже себе в стол, которую пока никто не видел, главное, чтобы со старта он мог сказать "Да, я знаю как это сделать".

Мою же "годность" как геймдизайнера каждый сможет оценить при личном общении.

Главное условие – человек должен получать удовольствие от процесса разработки. "Тру" разработчики с печальным взглядом, разочаровавшиеся в геймдеве и жизни вообще после нескольких лет клепания трешака "для дяди", не подойдут.

Если прототип окажется годным, а впечатление друг от друга приятным – займемся разработкой версии для релиза в AppStore/Google Play (планируется завершить за 3-4 месяца).

Пишите свои комментарии / вопросы к проекту на [email protected] – пообщаемся!

Благодарю!

Иван.