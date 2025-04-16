Ищем опытного разработчика для создания мобильной игры «Солитер» на iOS и Android. Потребуется опыт в разработке игр, дизайне UI/UX и создание увлекательного игрового процесса. Обязательное наличие портфолио завершённых проектов. Предоставляем геймдизайн и техническое задание на русском языке. Рассматриваем долгосрочное сотрудничество.
Задача в рамках разработки простой игры
Bomberman Game – Техническое задание / Technical Specification
На основании кода из
📦 Репозитория / Repository
https://github.com/statist32/bomberman_multiplayer
Необходимо создать игру со следующими возможностями
🔥 Механика бонусов / Bonus Mechanic
При разрушении разрушаемого блока (код 2) с вероятностью 50% появляется бонус.
When a breakable block (code 2) is destroyed, there's a 50% chance to spawn a bonus.
Внешний вид одинаков для всех бонусов. При подборе бонуса показывается эффект – цвет / иконка / краткое имя.
Таблицу с кодами также прикрепил
🧭 Лобби и старт / Lobby and Start
Добавить стартовую страницу с кнопкой 'Let’s Hunt!'. Игрок попадает в лобби.
Add a start screen with 'Let’s Hunt!' button. Player joins waiting room.
⏱ Запуск игры / Game Start
Таймер 30 секунд. Если игроков 2–4, начинается. Если 1 – поиск заново.
30-second timer. If 2–4 players: start. If only 1: restart search.
🎥 Режим наблюдателя / Spectator Mode
Выбывший игрок наблюдает или нажимает 'Hunt Again!' и переходит в новую комнату.
Eliminated player becomes spectator or presses 'Hunt Again!' to join next room.
🏆 Победа и продолжение / Victory and Loop
Побеждает последний выживший. Появляется надпись 'Победитель: игрок X' и кнопка 'Hunt Again!'.
Winner is the last survivor. Show 'Winner: Player X' and 'Hunt Again!' button.
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