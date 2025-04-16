Задача в рамках разработки простой игры

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Bomberman Game – Техническое задание / Technical Specification


На основании кода из

📦 Репозитория / Repository

https://github.com/statist32/bomberman_multiplayer


Необходимо создать игру со следующими возможностями

🔥 Механика бонусов / Bonus Mechanic

При разрушении разрушаемого блока (код 2) с вероятностью 50% появляется бонус.

When a breakable block (code 2) is destroyed, there's a 50% chance to spawn a bonus.

Внешний вид одинаков для всех бонусов. При подборе бонуса показывается эффект – цвет / иконка / краткое имя.

Таблицу с кодами также прикрепил

🧭 Лобби и старт / Lobby and Start

Добавить стартовую страницу с кнопкой 'Let’s Hunt!'. Игрок попадает в лобби.

Add a start screen with 'Let’s Hunt!' button. Player joins waiting room.


⏱ Запуск игры / Game Start

Таймер 30 секунд. Если игроков 2–4, начинается. Если 1 – поиск заново.

30-second timer. If 2–4 players: start. If only 1: restart search.


🎥 Режим наблюдателя / Spectator Mode

Выбывший игрок наблюдает или нажимает 'Hunt Again!' и переходит в новую комнату.

Eliminated player becomes spectator or presses 'Hunt Again!' to join next room.


🏆 Победа и продолжение / Victory and Loop

Побеждает последний выживший. Появляется надпись 'Победитель: игрок X' и кнопка 'Hunt Again!'.

Winner is the last survivor. Show 'Winner: Player X' and 'Hunt Again!' button.

Разработка игр
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