Разработка мобильных приложений на заказ

691 заказ

Разработка мобильных приложений: почему это важно

Современный мир стремительно переходит в цифровое пространство, и мобильные приложения стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Они позволяют бизнесам взаимодействовать с клиентами напрямую, предоставляя уникальный пользовательский опыт. Разработка мобильных приложений открывает новые возможности для компаний в различных отраслях, включая торговлю, образование, здравоохранение и развлечения. Благодаря мобильным приложениям, пользователи могут получать доступ к продуктам и услугам в любое время и из любой точки мира. Это делает мобильные приложения важным инструментом для привлечения и удержания клиентов.

Преимущества разработки мобильных приложений для вашего бизнеса

Разработка мобильных приложений решает множество задач, стоящих перед современными компаниями. Во-первых, приложения помогают увеличить охват аудитории, так как они доступны на всех популярных платформах, таких как iOS и Android. Во-вторых, они способствуют повышению уровня вовлеченности клиентов через персонализированные уведомления и предложения. Более того, приложения позволяют собирать данные о поведении пользователей, что помогает лучше понимать их потребности и предпочтения. Это, в свою очередь, способствует улучшению качества обслуживания и увеличению продаж. Наконец, мобильные приложения могут значительно сэкономить время пользователей, предоставляя быструю и удобную навигацию по продуктам и услугам.

Реальные примеры успешного использования мобильных приложений

Многие компании уже ощутили преимущества разработки мобильных приложений. Например, ритейлеры используют приложения для внедрения программ лояльности и специальных предложений, что способствует увеличению среднего чека и частоты покупок. В сфере здравоохранения мобильные приложения позволяют пациентам записываться на приём к врачу и получать результаты анализов, что делает процесс медицинского обслуживания более удобным и доступным. Образовательные учреждения предлагают мобильные приложения для онлайн-обучения, позволяя студентам учиться в удобное для них время. Все эти примеры доказывают, что мобильные приложения могут значительно улучшить взаимодействие с клиентами и повысить эффективность бизнеса.

Сделайте шаг в будущее с мобильными приложениями

В условиях стремительно развивающегося цифрового мира мобильные приложения становятся ключевым инструментом для успеха в бизнесе. Они помогают улучшить качество обслуживания, повысить лояльность клиентов и увеличить прибыль. Не упустите возможность интегрировать современные технологии в ваш бизнес. Закажите разработку мобильного приложения у профессионалов и получите конкурентное преимущество на рынке. Свяжитесь с нами, и мы поможем вам создать приложение, которое будет работать на ваш успех.

Частые вопросы

⭐ Какова средняя стоимость разработки мобильного приложения?

Средняя стоимость разработки мобильного приложения может варьироваться от $5,000 до $50,000 и больше, в зависимости от сложности и функциональности. На бирже Weblancer вы можете найти разработчиков с различными ставками, что позволит вам выбрать оптимальный вариант для вашего бюджета.

⭐ Сколько времени занимает разработка мобильного приложения?

Время разработки мобильного приложения зависит от его сложности и функциональности. Простое приложение может быть готово за 4-6 недель, в то время как более сложные проекты могут занять несколько месяцев. На Weblancer можно обсудить сроки с потенциальными исполнителями и выбрать подходящего специалиста.

⭐ Какие платформы поддерживаются при разработке мобильных приложений?

Наиболее популярные платформы для разработки мобильных приложений - это iOS и Android. Многие разработчики на Weblancer имеют опыт работы с обеими платформами, что позволяет создать кроссплатформенное приложение, охватывающее более широкую аудиторию пользователей.

  • Разработка MVP приложения по учету финансов (Flutter)

    Требуется разработать MVP приложения для учета финансов. UI готов на 80-90%, необходима помощь в создании бэкенда, включая модели и синхронизацию с сервером. Техническое задание и дизайн-макет предоставлены.

    Разработка мобильных приложенийAndroidFlutteriOS
    Мобильные приложения4 заявки
    Открыт
    9 часов назад

  • Создание мобильного приложения для экопрооекта

    Требуется разработка мобильного приложения для экопроекта, включающего базу данных пользователей, заявок и партнеров. Приложение должно интегрировать сервисы геолокации и уведомлений, а также поддерживать акции для популяризации экологичного образа жизни. Важно обеспечить возможность обратной связи с пользователями для улучшения сервиса.

    Разработка мобильных приложенийСоздание веб-приложений
    Мобильные приложения8 заявок
    Открыт
    11 часов назад

  • Интеграция локальных карт формата mbtiles в приложение react-native

    Требуется интегрировать локальные карты формата mbtiles в приложение на React Native для платформы Android. Инструментарий может быть свободным и open-source. Задача включает корректное отображение карт в приложении.

    Разработка мобильных приложенийAndroidReact Native
    Мобильные приложения1 заявка
    Открыт
    день назад

  • Разработка приложение (персональный трэкер)

    Необходимо создать приложение на основе предоставленного макета, включающее задания, персональную статистику и достижения. Приложение должно быть простым в использовании и не требовать регистрации пользователя. Подробные требования и функционал будут предоставлены.

    Разработка мобильных приложенийAndroidFlutteriOSReact Native
    Веб-программирование12 заявок
    Открыт
    4 дня назад

  • Приложение с интегрированым ИИ

    $1000

    Требуется разработка мобильного приложения на Dart с использованием Flutter, которое будет анализировать данные пользователей и предлагать персонализированные темы для изучения. Приложение должно включать голосовое взаимодействие через Google Speech или Eleven Labs, а также иметь дополнительные функции. Поддержка Android с возможностью последующего переноса на iOS.

    Разработка мобильных приложенийAndroidFlutteriOSOpenAI
    Мобильные приложения14 заявок
    Открыт
    6 дней назад

  • Разработчик для запуска мини-продуктов и MVP (удаленно/гибкий график)

    Ищется универсальный разработчик для быстрого запуска простых продуктов, таких как приложения утилит, мокапы и MVP. Задачи включают создание видимости работающей страницы для проверки гипотезы. Необходим опыт работы с web и мобильными платформами, знание no-code и low-code решений. Оклад и % от прибыли обсуждаются. Важна гибкость мышления и умение быстро адаптировать решения.

    Разработка мобильных приложенийСоздание веб-приложенийСоздание одностраничных сайтовAndroidFlutter
    Веб-программирование1 заявка
    Ожидает оплаты

  • Создание мобильного приложения

    Ищется разработчик для создания минимально жизнеспособной версии мобильного веб-приложения '5 Минут Себе' на Glide. Приложение должно включать приветственный экран, главную страницу с категориями практик, таймер, трекер прогресса и систему подписки. Реализация баз данных пользователей через Glide Tables и адаптивный дизайн под мобильные устройства обязательны.

    Разработка мобильных приложенийСоздание веб-приложений
    Мобильные приложения11 заявок
    Открыт
    7 дней назад

  • Разработка Webapp/app (ios/Android) платформы для онлайн-терапии

    Ищется разработчик для создания платформы онлайн-терапии. Приложение должно включать регистрацию, управление записями, чат, библиотеку материалов и защиту данных. Основные технологии: Flutter, React Native, Node.js. Срок на MVP - 12 недель. Ожидается ответственность и самоорганизация. Подробности после подписания NDA.

    Разработка бэкендаРазработка мобильных приложенийFlutterNode.jsReact Native
    Веб-программирование12 заявок
    Открыт
    7 дней назад

  • Fronted мобильного приложения (Flutter)

    $2300

    Требуется разработка кроссплатформенного мобильного приложения на Flutter для планшетов (iOS и Android). Приложение предназначено для сотрудников, совершающих визиты. Готовы дизайн, backend и часть функционала. Задачи включают авторизацию, управление визитами, GPS и работу в офлайн-режиме. Уровень разработчика: Middle+ или Senior, срок реализации 2.5-3 месяца, бюджет $2000-$2500.

    Разработка мобильных приложенийAndroidFigmaFlutteriOS
    Мобильные приложения13 заявок
    Открыт
    8 дней назад

  • Разработка MVP мобильного приложения (соцсеть + чаты )

    Требуется разработчик или команда для создания MVP мобильного приложения, сочетающего функции соцсети и мессенджера. Основной функционал включает авторизацию через Google OAuth, загрузку данных YouTube, систему чатов и экран поиска аккаунтов. Разработка должна быть выполнена на React Native или Flutter с использованием Node.js и MongoDB/PostgreSQL. Сроки – 6–8 недель.

    Разработка мобильных приложенийFlutterMongoDBNode.jsPostgreSQL
    Мобильные приложения13 заявок
    Открыт
    9 дней назад

  • Приложение на андроид

    $6

    Требуется разработать Android-приложение, которое будет выводить изображение с камеры, определять местоположение телефона и углы наклона с использованием акселерометра. Также необходимо реализовать вывод координат по GPS. Подробности кода доступны по указанной ссылке.

    Разработка мобильных приложенийAndroid
    Мобильные приложения5 заявок
    Открыт
    12 дней назад

  • Разработка мобильного приложения по попутной перевозке пассажиров

    Требуется разработать мобильное приложение, которое будет организовывать попутные перевозки пассажиров. Необходимы функциональные возможности для удобного взаимодействия между водителями и пассажирами.

    Разработка мобильных приложений
    Мобильные приложения18 заявок
    Открыт
    12 дней назад

  • Разработка архитектуры базы данных и логики работы

    Требуется разработать архитектуру базы данных для мобильного приложения по уходу за растениями. Необходимо настроить начальную загрузку данных через API, спроектировать логику обработки отсутствующих данных и подготовить рекомендации по масштабированию базы. Ожидается создание базы данных с 3000-4000 записями растений.

    Парсинг данныхРазработка APIРазработка бэкендаРазработка мобильных приложений
    Базы данных3 заявки
    Открыт
    13 дней назад

  • Мобильное приложение на Android

    Требуется разработать мобильное приложение на Android и его ПК-версию, которые будут обмениваться данными через сервер. Мобильное приложение должно включать экраны аутентификации, главного экрана с списком и экран деталей. ПК-версия будет состоять из экранов аутентификации и главного экрана. Нужна реализация серверной части и адаптация существующего кода на Python для работы с базой данных.

    Разработка APIРазработка мобильных приложенийAndroidKotlinPython
    Мобильные приложения1 исполнитель
    Открыт
    14 дней назад

  • Создать мобильное приложение для поиска работы.

    Разработать мобильное приложение для поиска работы на платформе Android с использованием Kotlin. Приложение 'Биржа Вакансий' должно включать функционал размещения заявок, откликов, чата с соискателями, добавления заявок в избранное и личного кабинета. Обязательно подключение облачной базы данных Firebase.

    Разработка мобильных приложенийAndroidFirebaseKotlin
    Мобильные приложения8 заявок
    Открыт
    14 дней назад

  • Обернуть ссылку в webview

    $25

    Необходимо обернуть готовую ссылку в WebView и упаковать в мобильное приложение. Подходят любые технологии: Flutter, React Native, Ionic и др. На выходе требуется APK для Android и IPA для iOS. Публикация не требуется, важно только создать обёртку для ссылки. Решение должно быть быстрым для тестирования.

    Разработка мобильных приложенийAndroidFlutteriOSReact Native
    Мобильные приложения2 заявки
    Открыт
    15 дней назад

  • Сайт

    $1000

    Ищется разработчик для создания сайта перевозок на английском языке с использованием React и Node.js. Задача включает реализацию веб MVP с интеграцией API для расчетов и бронирования, а также SEO-оптимизацию. После завершения веб-части планируется разработка мобильных приложений на React Native. Опыт работы с указанными технологиями обязателен.

    Интеграция APIРазработка бэкендаРазработка мобильных приложенийРазработка фронтендаСоздание веб-приложений
    Веб-программирование25 заявок
    Открыт
    18 дней назад

  • Создание мобильного приложения на Flutter

    Требуется разработать мобильное приложение на Flutter для iOS и Android. Приложение должно позволять работодателям размещать вакансии, а соискателям находить работу на нужные даты. Необходимы карта с вакансиями, удобные фильтры и понятный интерфейс. Дизайн доступен для ознакомления.

    Разработка мобильных приложенийAndroidFlutteriOS
    Мобильные приложения11 заявок
    Открыт
    19 дней назад

  • Мобильный CRMP проект

    $18

    Необходимо разработать мобильное приложение, копирующее функционал и интерфейс игры Black Russia. Ожидается проработка дизайна и функционала, соответствующего оригиналу.

    Разработка игрРазработка мобильных приложений
    Мобильные приложения3 заявки
    Открыт
    20 дней назад

  • Разработка мобильной игры (IOS+Android) - пасьянс

    $700

    Ищем опытного разработчика для создания мобильной игры «Солитер» на iOS и Android. Потребуется опыт в разработке игр, дизайне UI/UX и создание увлекательного игрового процесса. Обязательное наличие портфолио завершённых проектов. Предоставляем геймдизайн и техническое задание на русском языке. Рассматриваем долгосрочное сотрудничество.

    Разработка мобильных приложенийAndroidiOSUI/UX
    Разработка игр5 заявок
    Открыт
    20 дней назад