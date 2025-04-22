Разработка программ на заказ

576 заказов

Почему разработка программ — это необходимость?

В современном мире технологии играют ключевую роль в развитии бизнеса и улучшении качества жизни. Разработка программного обеспечения является основой для создания инновационных решений, автоматизации процессов и улучшения пользовательского опыта. Такие программы могут применяться в самых различных областях: от управления бизнесом до создания игр и мобильных приложений. Независимо от того, являетесь ли вы владельцем малого бизнеса, стартапа или крупной корпорации, качественное программное обеспечение может значительно повысить эффективность работы и конкурентоспособность на рынке.

Как разработка программ решает бизнес-задачи?

Профессиональная разработка программного обеспечения позволяет решить множество задач, стоящих перед современными компаниями. Во-первых, это автоматизация рутинных процессов, что позволяет сотрудникам сосредоточиться на более важных задачах и снижает вероятность человеческой ошибки. Во-вторых, разработка ПО может значительно улучшить пользовательский опыт, что ведет к увеличению лояльности клиентов и, как следствие, росту продаж. В-третьих, индивидуальные программные решения обеспечивают безопасность данных, что особенно важно в эпоху цифровой трансформации. Наконец, интеграция новых технологий помогает бизнесу оставаться на шаг впереди конкурентов.

Примеры успешного применения разработок программ

Разработка программного обеспечения может применяться в самых разных сферах. Например, в сфере здравоохранения использование специализированных программ позволяет врачам быстро анализировать данные пациентов и принимать обоснованные решения. В области электронной коммерции программные решения способствуют улучшению взаимодействия с клиентами через удобные интерфейсы и персонализированные предложения. В производстве автоматизация процессов с помощью программного обеспечения помогает снижать затраты и повышать эффективность производства. Эти примеры демонстрируют, как качественное ПО может приносить реальную пользу бизнесу.

Начните трансформацию вашего бизнеса уже сегодня!

Разработка программного обеспечения — это неотъемлемая часть успешного бизнеса в современном мире. Она позволяет автоматизировать процессы, улучшать качество обслуживания и обеспечивать безопасность данных. Если вы хотите вывести свой бизнес на новый уровень и обеспечить себе конкурентное преимущество, обратитесь к профессионалам. Закажите разработку программ прямо сейчас и наслаждайтесь всеми преимуществами современных технологий!

Частые вопросы

⭐ Сколько стоит разработка программы?

Стоимость разработки программы зависит от сложности проекта, используемых технологий и требований клиента. В среднем, цены могут начинаться от 500 USD и увеличиваться в зависимости от объема работ. На бирже Weblancer вы можете найти разработчиков с различным уровнем цен и выбрать подходящего специалиста.

⭐ Как долго займет разработка программы?

Сроки разработки программы варьируются в зависимости от сложности и объема проекта. Простой проект может быть выполнен за несколько недель, тогда как для сложных проектов может потребоваться несколько месяцев. На Weblancer можно обсудить сроки напрямую с фрилансерами и выбрать оптимальный вариант.

⭐ Как выбрать подходящего разработчика для моего проекта?

При выборе разработчика важно учитывать опыт, портфолио и отзывы предыдущих клиентов. На Weblancer вы можете просмотреть профили фрилансеров, сравнить их работы и отзывы, а также обсудить детали проекта, чтобы убедиться в их компетентности и подходе к вашей задаче.

  • Нужно написать программы на c#.

    Нужно решить множество мелких задачек по c#. Подобного формата 1. Напишите программу, в которой пользователь вводит число, а программа проверяет, делится ли это число на 3 и на 7. Дополнительно добавьте обработку исключений. Также ...

    Разработка программC#Windows Forms
    нет заявок
    Открыт
    16 минут назад

  • Реализовать структуру двумерного KD-дерева

    Требуется реализовать структуру двумерного KD-дерева и интерполяцию данных методом idw на плоскости. Необходимо совместить метод idw с KD-деревом для интерполяции по k ближайшим соседям. Также нужно создать консольное приложение, считывающее путь до конфигурационного файла 'config.json' для обработки данных из JSON-файлов.

    Разработка программC++Машинное обучение
    1 заявка
    Открыт
    2 часа назад

  • Разработка ИИ агента

    Ищется специалист для разработки ИИ агента, который будет автоматизировать проверку и отправку заказов. Задача заключается в использовании платформы n8n или аналогов для обработки заявок, поступающих на почту. Необходимы базовые знания в области ИИ и желание развиваться. Начнем с простых сценариев и будем усложнять задачи по мере необходимости.

    Разработка алгоритмовРазработка программНейросети
    Веб-программирование7 заявок
    Открыт
    15 часов назад

  • Простий веб-додаток для аналізу ефективності маршруту робота-кур’єра

    $85

    Потрібно розробити простий веб-додаток для аналізу маршрутів робота-кур’єра. Додаток має отримувати дані про GPS-координати, час доставки та перешкоди, оптимізувати маршрути, візуалізувати їх на карті та надавати аналітику. Термін виконання 7-12 днів, бюджет до $100. Очікується готовий проект з кодом та інструкціями.

    Разработка программCSSHTMLPythonSQL
    Веб-программирование1 заявка
    Открыт
    день назад

  • Курсовая работа по дисциплине СиФО ЭВМ

    Необходимо выполнить курсовую работу по теме «Разработка микро-ЭВМ на ПЛИС». Следуйте требованиям из методички SIFO Lab practicum part 2. Важно предоставить доказательства знаний в теме или выполнения аналогичных заданий. Срок завершения - до 31.05.

    Написание курсовых работРазработка программ
    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявка
    Открыт
    2 дня назад

  • Мини-приложение в Телеграм "Патриция" для продажи электронных книг

    $60

    Требуется разработка мини-приложения в Телеграм для продажи электронных книг за звёзды. Приложение должно позволять пользователям покупать книги и главы, обрабатывать платежи, а также иметь возможность доработок графики и запусков на других языках. Необходимы функционал для переключения между книгами и управления покупками.

    Разработка программСоздание ботовСоздание чат-ботовTelegram
    Прикладное ПО5 заявок
    Закрыт
    2 дня назад

  • Требуется Backend-разработчик (NestJS, TypeScript, Drizzle ORM)

    Ищется Backend-разработчик для разработки и поддержки приложений на NestJS и TypeScript. Необходим опыт работы с Drizzle ORM, REST API, GraphQL, а также навыки автоматизированного тестирования. Знание Docker, Nginx и умение писать чистый код обязательны. Удаленная работа с гибким графиком и возможностью долгосрочного сотрудничества.

    Разработка программСоздание ботов
    Веб-программирование1 заявка
    Ожидает оплаты

  • Разработка WPF приложения для курсовой работы

    $20

    Требуется разработать WPF приложение на языке C#. Имеются наработки по дизайну и функционалу. Необходимо доработать и завершить проект в соответствии с заданными требованиями.

    Разработка программC#SQL
    Прикладное ПО4 заявки
    Открыт
    3 дня назад

  • Разработка приложения

    $500

    Требуется разработка мобильного приложения для выездных специалистов, направленного на автоматизацию процессов и сокращение бумажной волокиты. Техническое задание и бланк замера приложены к заказу для ознакомления.

    Разработка программ
    Мобильные приложения13 заявок
    Открыт
    3 дня назад

  • Стенография

    $100

    Требуется специалист по стенографии, знакомый с программами OpenStego и другими новыми решениями, актуальными в 2025 году. Ожидается уверенное владение инструментами и навыками, необходимыми для выполнения задач в данной области.

    Написание скриптовРазработка программУстановка скриптов.NETWindows
    Прикладное ПО1 заявка
    Открыт
    5 дней назад

  • Программист-частник NODE.js

    Требуется программист-частник для разработки RESTful API на Next.js. Задача включает создание To-Do List с методами: POST для добавления задач, GET для получения списка, PUT для обновления и DELETE для удаления. Код должен соответствовать стандартам ES6+ и использовать подход MVC. Ожидаются тесты для подтверждения работоспособности API.

    Написание скриптовРазработка программСоздание веб-приложенийNext.jsNode.js
    Веб-программирование5 заявок
    Ожидает оплаты

  • Создание сканера кожффициента для спорта

    Требуется разработать программное обеспечение для анализа и сравнения коэффициентов на спортивные события в разных букмекерских конторах. Программа должна обеспечивать удобный интерфейс для пользователей и точные данные для анализа.

    Разработка программ
    Прикладное ПО4 заявки
    Открыт
    13 дней назад

  • Delphi foreground service

    $50

    Разработать простой фоновый сервис на Delphi 12.3 для Android 15. Реализовать функционал: запуск сервиса с текстом 'tap to open app', подключение и отключение от сервиса, остановка сервиса. Сервис должен продолжать работать при закрытии приложения, и запускать приложение по нажатию на сообщение.

    Разработка программAndroidDelphi
    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    13 дней назад

  • Payton скрипт

    Разработать Payton скрипт для обработки сетевого GET запроса, извлечения необходимой информации из ответа сервера и формирования POST запроса. Убедитесь в зацикливании выполнения процесса для постоянной обработки данных.

    Написание скриптовРазработка программAndroidPythonWindows
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    15 дней назад

  • Написать приложение на python

    Необходимо разработать приложение на Python для калькуляции затрат на растениеводство. Программа должна иметь простой UI для добавления и отображения затрат, использовать SQLite для хранения данных и обеспечивать возможность скачивания отчетов в формате Excel. Интерфейс должен быть минималистичным, с карточками для отображения затрат и выдвигающимся меню для выбора года и месяца.

    Разработка программPythonSQLite
    Прикладное ПО18 заявок
    Открыт
    17 дней назад

  • Калькулятор ликвидаций для грид бота ByBit

    Необходимо создать калькулятор ликвидаций для грид бота на платформе ByBit. Задача включает разработку формы для ввода параметров сделки и проверку правильности работы калькулятора. Результат может быть представлен в виде HTML-скрипта или XLSX-файла. Ожидается тестирование с использованием данных ByBit. Потенциально доступны дополнительные задачи при успешном выполнении.

    Разработка программСоздание калькуляторовHTML
    Веб-программирование9 заявок
    Открыт
    19 дней назад

  • Софт Wow Sirus.

    $20

    Ищется разработка кастомного ПО для игры WoW Sirus с функционалом для классов Армс Воин и Ферал Друид. Требуется реализация авторотации, автозацепа за спину, автокика и автоовер в каст. Ожидается высокое качество и эффективное выполнение задачи.

    Разработка игрРазработка программ
    Прикладное ПО1 заявка
    Открыт
    20 дней назад

  • Программа распознавания лиц на основе библиотеки InsightFace

    Создайте программу распознавания лиц с использованием библиотеки InsightFace. Программа должна иметь интуитивно понятный графический интерфейс и быть упакована в .exe. Также требуется текстовое описание процесса создания ПО и его функционала, включая сверку результатов с эталонами.

    Разработка программСоздание пользовательских интерфейсовPython
    Прикладное ПО6 заявок
    Открыт
    20 дней назад

  • Розробка нового функціоналу в проекті Delphi + Oracle SQL

    $120

    Шукається спеціаліст для розробки нового функціоналу в проекті на Delphi з Oracle SQL. Потрібно додати форми з логікою роботи, використовуючи Embarcadero RAD Studio 11. Проект надається з доступом до бази Oracle 11. Перший етап - створення функціоналу для реєстру документів з відповідною логікою. Можлива поетапна розробка з оплатою за всі етапи.

    Разработка программDelphiSQLWindows Forms
    Базы данных1 исполнитель
    Закрыт
    19 дней назад

  • Мега простое приложение на C++ под Linux

    Необходимо разработать приложение на C++ под Linux для печати с принтера XPRINTER XP-365B. Используя предоставленный SDK, требуется создать бинарник, принимающий параметры через командную строку (IP принтера, порт, данные по EAN-8 и количество). Документация и примеры включены, задача должна быть выполнена менее чем за день.

    Разработка программC++Linux
    Прикладное ПО5 заявок
    Открыт
    19 дней назад