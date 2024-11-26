Детские Книги

$35
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Закрыт19 заявок205 просмотров

Добрая детская история о гноме, его семье и большом белом медведе. Текст готов на 95%, требуется доработка: Структурирование в главы, уменьшить упоминание имени главного героя. 

Возможное лёгкое улучшение стиля и детализация для плавного чтения. 

Дополнение:

Если проект будет завершён успешно, планируется работа над созданием серии книг о гноме и его приключениях. История станет основой для нескольких увлекательных книг, каждая из которых будет погружать читателей в тёплый и волшебный мир гнома и его семьи.

Редактирование текстов
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