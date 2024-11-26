Требуется опубликовать статью на Википедии в области медицины. Необходима корректура и редактирование текста для соответствия требованиям платформы. Ожидается качественная работа с учетом всех стандартов Википедии.
Детские Книги
Добрая детская история о гноме, его семье и большом белом медведе. Текст готов на 95%, требуется доработка: Структурирование в главы, уменьшить упоминание имени главного героя.
Возможное лёгкое улучшение стиля и детализация для плавного чтения.
Дополнение:
Если проект будет завершён успешно, планируется работа над созданием серии книг о гноме и его приключениях. История станет основой для нескольких увлекательных книг, каждая из которых будет погружать читателей в тёплый и волшебный мир гнома и его семьи.
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