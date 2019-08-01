Есть сайт Необходимо вычитать украинский текст и внести правки, т.к. текст переведен через переводчик и имеет не корректное звучание. Кол-во страниц для вычитки - 3 шт
Формирование плана статьи
Здравствуйте!
Необходимо по шаблону сайта https://tzshka.ru (предварительно необходимо проверить работоспособность программы на вашем ПК) собрать план статьи от 10000 до 15000 символов. На сайте имеется видеоинструкция, во вложении пример файла.
1. Бегло изучаем ТОП-10
2. Выбираем сайт с наилучшей структурой и переносим его целиком вправо
3. Ищем у остальных сайтов уникальные подзаголовки, расширяющие тематику
4. Приводим структуру в порядок, перетаскивая подзаголовки в нужное место
5. Чистим мусор в блоках (обычно это последние подзаголовки у статей, куда попадает информация из футера)
6. В ТЗ удаляем смысловые дубли.
7. Добавляем тайтл, дескрипшн.
Заявки фрилансеров
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