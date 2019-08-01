Формирование плана статьи

Здравствуйте!

Необходимо по шаблону сайта https://tzshka.ru (предварительно необходимо проверить работоспособность программы на вашем ПК) собрать план статьи от 10000 до 15000 символов. На сайте имеется видеоинструкция, во вложении пример файла.

1. Бегло изучаем ТОП-10

2. Выбираем сайт с наилучшей структурой и переносим его целиком вправо

3. Ищем у остальных сайтов уникальные подзаголовки, расширяющие тематику

4. Приводим структуру в порядок, перетаскивая подзаголовки в нужное место

5. Чистим мусор в блоках (обычно это последние подзаголовки у статей, куда попадает информация из футера)

6. В ТЗ удаляем смысловые дубли.

7. Добавляем тайтл, дескрипшн.