Из PDF файла нужно сделать текстовый word документ

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт15 заявок397 просмотров

из PDF Файла нужно сделать текстовый word документ,

Сохранить все таблички , формулы и графики

Также нужно сделать оглавление по страницам с сылками.

13 лет назад
lenapr
Елена 
42 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров