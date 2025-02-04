Необходимо напечатать текст с рукописного варианта в электронный формат. Ожидается выполнение работы в течение 1-2 часов. Внимание к деталям и аккуратность обязательны.
Конвертировать pdf документ в Word
Конвертировать pdf документ в Word на 7 страниц, без потери качества текста. Оплата в usdt
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