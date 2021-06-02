Конвертировать SFPFD файл в обычный PDF

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт23 заявки677 просмотров

Дано: несколько файлов в формате sfpdf, которые нельзя распечатать.

Необходимо конвертировать все содержимое файлов в обычные pdf или другой формат, который можно было бы отправить на печать.

4 года назад
guest_16226217389905
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