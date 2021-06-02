Добрый день! В интернет-магазин Matsumi-shop на постоянную основу требуется копирайтер для наполнения сайта информацией. Тема: косметика, пищевые добавки, витамины, косметические аксессуары. Задачи: - поиск текстов-описаний товаров в интернете; - редактирование описаний ...
Конвертировать SFPFD файл в обычный PDF
Дано: несколько файлов в формате sfpdf, которые нельзя распечатать.
Необходимо конвертировать все содержимое файлов в обычные pdf или другой формат, который можно было бы отправить на печать.
Заявки фрилансеров
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