Корректировка текста

Редактирование и КорректураЗакрыт52 заявки942 просмотра
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Есть такая работа:

Даю вам переведенный текст программой с украинского на русский. Вам нужно его проверить на ошибки, если есть исправить. Также если непонятна суть предложения - изменить его. Но таких маловато.

Работа довольно таки не сложная. Знаю так как сам это делал очень долго. Сейчас не времени, есть другая работа.

Предлагайте цены за 100 к текста.

Выберу 2-3 исполнителя с наименьшей ценой.

13 лет назад
Alex_r777
Украина
15 лет в сервисе
Был
2 года назад