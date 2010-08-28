Корректировка текста

Есть такая работа:

Даю вам переведенный текст программой с украинского на русский. Вам нужно его проверить на ошибки, если есть исправить. Также если непонятна суть предложения - изменить его. Но таких маловато.

Работа довольно таки не сложная. Знаю так как сам это делал очень долго. Сейчас не времени, есть другая работа.

Предлагайте цены за 100 к текста.

Выберу 2-3 исполнителя с наименьшей ценой.