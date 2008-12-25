Корректировка текста

Для получения работы нужно выполнить тестовую коррекцию вот этого небольшого материала

http://depositfiles.com/files/k39nafpcf

и прислать ее на адрес [email protected]

вместе с расценками на Ваши услуги.

Если Вы делаете грамотную литературную правку, хорошую оплату и постоянное сотрудничество - гарантируем.

Извените пожалуйста, исправлена ссылка

Тест оплачивается в том случае если мы выбрали Вас

пожалуйста проверте первые 4-5 страниц, не надо весь файл корректировать