Корректировка выложенных товаров

Доброго времени суток, дамы и господа!

Сайт: www.este-home.ru

Уже выложены Шторы: фото товара, название и характеристики с ценой.

Требуется для начала: корректировка характеристик (размеры, цвет и прочее) и цен по аналогии сайта лирик-лайн.рф

(вся база товаров оттуда)

Почему нужна корректировка? Потому что shop script 5 пока не поддерживает импорт товаров где существует выбор характеристик с изменением цен (динамичные характеристики) - импортом выгружается только статичные характеристики.

Всего пока около 600 товаров (шторы) - 1 000 руб.!!!

Если вы посмотрите 1 из 4 товаров не имеет динамичные хар-тики, значит 3 товара просто пропускаете ничего не делая=)) Работы меньше чем на пол дня

Нужен ответственный человек желательно знающий шоп-скрипт 5 или кто быстро вникает в тему без объяснений!!!

Если все получится без проблем - у нас на подходе несколько десятков тысяч товаров и оплата будет больше.

Более подробно: включаем скайпы, подключаем видео рабочего стола - объясняю схему и начинаем работать! Ну если объяснять ничего не надо - будет вообще супер!