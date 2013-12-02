Корректировка выложенных товаров

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен4 заявки221 просмотр

Доброго времени суток, дамы и господа!

Сайт: www.este-home.ru

Уже выложены Шторы: фото товара, название и характеристики с ценой.

Требуется для начала: корректировка характеристик (размеры, цвет и прочее) и цен по аналогии сайта лирик-лайн.рф

(вся база товаров оттуда)

Почему нужна корректировка? Потому что shop script 5 пока не поддерживает импорт товаров где существует выбор характеристик с изменением цен (динамичные характеристики) - импортом выгружается только статичные характеристики.

Всего пока около 600 товаров (шторы) - 1 000 руб.!!!

Если вы посмотрите 1 из 4 товаров не имеет динамичные хар-тики, значит 3 товара просто пропускаете ничего не делая=)) Работы меньше чем на пол дня

Нужен ответственный человек желательно знающий шоп-скрипт 5 или кто быстро вникает в тему без объяснений!!!

Если все получится без проблем - у нас на подходе несколько десятков тысяч товаров и оплата будет больше.

Более подробно: включаем скайпы, подключаем видео рабочего стола - объясняю схему и начинаем работать! Ну если объяснять ничего не надо - будет вообще супер!

11 лет назад
stigman
Сергей 
41 год
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

wsih
53 года
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 лет назад
$30
1 день
Отличный исполнитель! Самое главное, ответственный и внимательный!
Заказчик всегда был на связи и скрупулезно все объяснил, с чувством, с толком и расстановкой. Спасибо Вам, Сергей за сотрудничество. Вы приятный и позитивный человек.

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wsih
53 года
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 лет назад

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