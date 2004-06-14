Автоматизований онлайн-асистент для консультування вiдвiдувачiв сайту компанiї "ЄвроХолдiнг" – готовий до запуску!

Впровадьте у свiй бiзнес iнтелектуального онлайн-асистента на базi штучного iнтелекту Optizium, який працює 24/7 та допомагає вам отримувати бiльше клiєнтiв, зменшувати витрати та пiдвищувати прибуток.

Цей сервiс працює за пiдпискою вiд 20 доларiв на мiсяць, що дає вам можливiсть повнiстю автоматизувати процес консультування вiдвiдувачiв сайту. До пакету входить 2000 повiдомлень на мiсяць, а також можливiсть завантаження обсягу iнформацiї для навчання вашого асистента, еквiвалентного за розмiром цiлiй бiблiї.

Як Optizium покращить ваш бiзнес?

✅ Пiдвищення конверсiї та ефективностi реклами

Пiдвищує конверсiю сайту з вiдвiдувача в замовлення на 30-50% .

Зменшує вартiсть залучення клiєнтiв у рекламі на 30%.

✅ Автоматизацiя обробки запитiв

Асистент швидко вiдповiдає на питання про вашi послуги, акцiї, умови спiвпрацi.

Скорочує навантаження на менеджерiв, дозволяючи їм бiльше часу витрачати на закриття угод.

✅ Пiдвищення SEO та безкоштовний трафiк

Покращує показники SEO, що збiльшує рейтинг вашого сайту в Google.

Google враховує час перебування вiдвiдувачiв на сайтi як важливий фактор ранжування, а наш вiджет затримує їх довше завдяки iнтерактивному спiлкуванню.

Призводить до зростання безкоштовного трафiку, що означає бiльше потенцiйних клiєнтiв без додаткових витрат.

✅ Бiльший прибуток завдяки зростанню продажiв

Збiльшує кiлькiсть замовлень без пiдвищення рекламного бюджету.

Зменшує витрати на рекламу, що напряму впливає на чистий прибуток.

Що ви отримаєте з Optizium?

✔ Повнiстю налаштований онлайн-асистент "пiд ключ" – пiдключаємо, тестуємо, налаштовуємо.

✔ Оптимiзацiя вiдповiдей та функцiоналу бота протягом першого тижня пiсля запуску.

✔ Автоматизована обробка запитiв клiєнтiв 24/7.

✔ Покращена ефективнiсть вашого бiзнесу без зайвих витрат.

📌 Послуги зі створення і налаштування нашою командою платні – вiд 4200 грн єдиноразово.

📞 Контакти для зв’язку:

🌍 Optizium.net

📞 +380964343663 (Telegram)

📞 +380500603505 (Viber)

🚀 Оптимiзуйте свiй бiзнес разом з Optizium!