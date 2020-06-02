Требуется редактор по строительной тематике. Главное требование - иметь строительное образование.
Наберу текст с различных источников
Здравствуйте!
Наберу текст на компьютере : со сканов и фотографий,рукописи,файлов.
Текст любой сложности и тематики)!
От вас :все исходные материалы, которые необходимы для выполнения задания (PDF, фото, изображение, скан, скрин. )
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