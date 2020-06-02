Наберу текст с различных источников

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт2 заявки837 просмотров

Здравствуйте!

Наберу текст на компьютере : со сканов и фотографий,рукописи,файлов. 

Текст любой сложности и тематики)!

От вас :все исходные материалы, которые необходимы для выполнения задания (PDF, фото, изображение, скан, скрин. )

5 лет назад
_BkNastasia
Настасья 
24 года
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5 лет назад

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