Набор формул

Требуется человек, который сможет по нашим заданиям делать работу в интернете. Сбор, анализ информации в ВК, Авито, Поиск (Яндекс). Введение групп в ВК, постинг объявлений. Наш представитель по всем вопросам. В данную работу нужно вкладываться и делать ...