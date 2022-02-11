Набор формул

Нужно составить спринты по техническому заданию В приложение техническое задание нужно разделить проект на спринты и составить план действий
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