Набор текста

$7
Редактирование и КорректураЗавершен1 заявка104 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Набор текста со сканированных страниц. Материал и рекомендации отправлены в личку фрилансеру.

11 лет назад
elmara_10
Эмма 
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
elnarach
Альбина 
48 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
11 лет назад
$7
1 день
Спасибо автору за помощь в наборе текста. Работа была выполнена оперативно и качественно.
От работы с Эммой остались только приятные впечатления, Эмма приятна в общении, порядочный человек, всегда на связи Спасибо!
  • Похожие заказы

  • Собрать тексты 456 вакансий в Word

    $50

    Собрать тексты 456 вакансий в Word. Требуется собрать все тексты вакансий с портала по работе, по двум ссылкам: 1. 224 вакансии, http://www.superjob.ru/clients/* 2. 232 Вакансии, http://www.rabota.ru/* Шаблон заполнения контента с сайтов (абзацами разделяем данные): 1, superjob.ru. Заголовок, доход/ зарплата, график ...

    Редактирование и Корректура1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Вакансия корректора - 2-3 часа в день

    В команду рерайтеров требуется корректор-редактор. Обязанности: вычитка текстов, при необходимости, легкая редакторская правка (замена «кривых» оборотов и т.д.), контроль правильности вписывания ключей. Требуется абсолютная грамотность. Работа постоянная, сложных текстов нет, регулярные заказы. Интересуют, в первую очередь, женщины-филологи, возможно, ...

    Редактирование и Корректура67 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Редактор электронного журнала

    $500

    Для создания электронного журнала, посвящённого путешествиям, требуется редактор. Опыт работы в печатном или электронном издании очень приветствуется. Вы - активный, энергичный, неконфликтный человек, умеющий, с одной стороны, работать с авторами, с другой - продумывать общую схему и ...

    Редактирование и Корректура21 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Несложная работа с файлом .xls

    здравствуйте, в файле необходимо дозаполнить нехватающие значения. речь идет об учете проеханных километров поясняю, в таблице есть 3 колонки 1. показатель счетчика начала поездки (например 100км) 2. показатель счетчика конца поездки (например 150км) 3. сколько км проехано за поездку. (например ...

    Редактирование и Корректура1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Корректировка текста в таблицах Эксель

    Есть таблица на 50 000 позиций. В ней всего два столбика. В одном слова латиницей, во втором кириллицей. Надо проверить правильность написания кириллицей. Срок 5 дней. Предлагайте стоимость данной работы.

    Редактирование и Корректура2 исполнителя
    Завершен
    11 лет назад

  • Помощник редактора интернет-портала

    $500

    Срочно ищем вдумчивого, ответственного и грамотного человека, которому нравится редакторская деятельность! Начните новый 2013-ый год с успешного старта в нашей команде! О НАС Expomap.Ru - ведущий российский портал о выставках ...

    Редактирование и Корректура14 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Расшифровка аудиодорожки видео

    Необходима грамотная текстовая расшифровка аудиодорожки двух 3-минутных видеороликов из программ новостей. 150 руб за оба ролика. Срок сдачи - сегодня, 23.01.2013, до 18-00 московского времени.

    Редактирование и Корректура1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Наборщики рукописей (медицинская тематика)

    Доброго времени суток, коллеги! Требуется периодически переводить рукописные тексты статей в печатный формат. Образец почерка: http://file.karelia.ru/s5fw2s/ Специалисту будут выдаваться не фото, а отсканированные файлы. Примеры готовых статей: http://pervogodik.ru/ Специалистам большая просьба указывать: 1. стоимость за 1 000 символов отпечатанного текста с ...

    Редактирование и Корректура46 заявок
    Закрыт
    11 лет назад