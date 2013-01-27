Набор текста

Собрать тексты 456 вакансий в Word. Требуется собрать все тексты вакансий с портала по работе, по двум ссылкам: 1. 224 вакансии, http://www.superjob.ru/clients/* 2. 232 Вакансии, http://www.rabota.ru/* Шаблон заполнения контента с сайтов (абзацами разделяем данные): 1, superjob.ru. Заголовок, доход/ зарплата, график ...
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