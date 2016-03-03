Набрать 2 страницы отсканированного текста в Word

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен33 заявки475 просмотров

Необходимо 2 отсканированные страницы набрать в Word

9 лет назад
suvorov-alex
Александр 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Faina_Shatrova
Фаина 
48 лет
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
9 лет назад
$5
1 день
Работа выполнена на отлично! Все сделано на высоко уровне!
Четкая постановка задачи и быстрая оплата. Рекомендую Александра как порядочного заказчика.

Заявки фрилансеров

Faina_Shatrova
Фаина 
48 лет
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
9 лет назад