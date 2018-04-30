Набрать химические уравнения реакций с фото

Редактирование и КорректураЗакрыт20 заявок372 просмотра
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Нужно преобразовать уравнения реакций с фото в вордовский файл

Пример прикрепляю 

Таких фото будет 4 

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6 лет назад
mariiapenkovska
27 летУкраина
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад