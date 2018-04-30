Набрать химические уравнения реакций с фото

Нужно набрать текст в размере 120 страниц за 2 дня
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Нужно преобразовать уравнения реакций с фото в вордовский файл
Пример прикрепляю
Таких фото будет 4
Предлагайте цену и сроки
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