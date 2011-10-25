На постоянное сотрудничекство требуется удаленный редактор. Необходимо отредактировать текстовый документ и разослать его.Все подробности в ICQ 636-258-883
Набрать рукописный текст с формулами
Требуется набрать рукописный текст с формулами, формулы в редакторе формул.
Объем - 19 рукописных страниц формата А4.
Выбранный исполнитель
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