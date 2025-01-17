Необхідно красиво оформити комерційну пропозицію у форматі PDF. Включає редагування та коректуру тексту для забезпечення високої якості документа. Очікується професійний підхід до оформлення, щоб документ виглядав привабливо та інформативно.
Найти вес шин по параметрам
Необходимо найти вес по параметрам шины и добавить данные в таблицу. Вес шины должен быть указан в килограммах на 1 единицу. Если не удается найти, поставить 10 кг. По срокам желательно сегодня-завтра.
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