Найти вес шин по параметрам

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Закрыт3 заявки22 просмотра

Необходимо найти вес по параметрам шины и добавить данные в таблицу. Вес шины должен быть указан в килограммах на 1 единицу. Если не удается найти, поставить 10 кг. По срокам желательно сегодня-завтра.

Создание таблиц
2 месяца назад
guest_1702286323746
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