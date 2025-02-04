Требуется детальный набор текста из обучающих видео с навигацией в начале файла и скриншотами. Уроки по 2 часа. Оплата составляет $5 за час материала. Перед началом работы будет предоставлено тестовое задание на 5-10 минут для проверки качества выполнения.