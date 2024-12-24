Требуется переписывание кода, представленного на фотографиях, в текстовый документ. Объем работы составляет несколько тысяч строк кода в день. Оплата составляет $0.02 за 1 переписанный код. За 1 час возможно обрабатывать до 200-400 фотографий, что обеспечивает доход в диапазоне $4-6 в час.