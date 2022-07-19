Требуется изменить и красиво оформить текст в документе .docx на 10 страниц. Необходимо исправить ошибки и улучшить визуальное оформление: шрифты, цвет, размер букв и расположение фото. Обратите внимание на многочисленные пропуски и скриншоты, так что фактический текст занимает 5-6 страниц.