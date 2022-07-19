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Завершен18 заявок579 просмотров

3од. - Стаття Огляд, корисні поради або аналітичний матеріал. Текст до 3 000 знаків

2од. - Інтерв’ю Текст у форматі діалогу журналіста і спікера. Текст до 3 000 знаків

Тематика - Серверне обладнання, огляд новинок. Мережеве обладнання. 

SEO в матеріалі мінімальне. Декілька посилань. 

3 года назад
maXtoniK
Сергей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Vira
Інна 
51 год
16 лет в сервисе
Была
4 дня назад
3 года назад
$25
4 дня
Escrow
Отличное качество работы. Минимальные правки и адекватность в общении. Рекомендую работать с Инной.
Рекомендую Сергея как отличного, ответственного заказчика. Буду рада дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

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Редактирование и Корректура
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Vira
Інна 
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