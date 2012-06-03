Необходимо заполнять ежедневно сайт объектами. 2-3 часа в день.

Работа строго должна испонятся, если это не соблюдаете просто потеряете время на вникание в дело. От Вас строгая пунктуальность.Оплата еженедельно, можно первое время ежедневно, в день- 250 wmr/

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