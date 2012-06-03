Требуется редактирование/корректировка статей, которые будут затем направлены на экспертизу профессиональному редактору-модератору. Категорически неприемлемо машинное редактирование, только живой редактор/корректор. Экспертиза будет очень высокого уровня: орфография, пунктуация, речевой строй текста, стилистика, возможны другие аспекты. Также потребуется ...
Необходимо заполнять ежедневно сайт объектами.
Необходимо заполнять ежедневно сайт объектами. 2-3 часа в день.
Работа строго должна испонятся, если это не соблюдаете просто потеряете время на вникание в дело. От Вас строгая пунктуальность.Оплата еженедельно, можно первое время ежедневно, в день- 250 wmr/
Подробности в личку.
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