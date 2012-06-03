Необходимо заполнять ежедневно сайт объектами.

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт15 заявок402 просмотра

Необходимо заполнять ежедневно сайт объектами. 2-3 часа в день.

Работа строго должна испонятся, если это не соблюдаете просто потеряете время на вникание в дело. От Вас строгая пунктуальность.Оплата еженедельно, можно первое время ежедневно, в день- 250 wmr/

Подробности в личку.

13 лет назад
deh222
Денис 
42 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров