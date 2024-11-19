Необходимо отредактировать 743 отложенных поста в Telegram, добавив эмодзи и оформив шрифт. В среднем на один пост уходит более 3 минут, общее время выполнения заказа составляет около 40 часов. Укажите наличие Telegram Premium и сколько времени готовы уделять ежедневно.
Нужен копирайтер для проверки документов на ошибки
Ищу копирайтера для проверки документов на ошибки.
Необходимы внимательность и хороший уровень владения языком.
Если вы опытный специалист и готовы помочь, пожалуйста, свяжитесь со мной.
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