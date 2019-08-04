Нужен отредактировать и модернизировать контент на сайте

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен4 заявки204 просмотра

Здравствуйте!  Доработать объявления на сайте http://prntscr.com/ojb0o7

Порядка 500 объявлений. Сайт на 1C Bitrix

Что нужно будет делать:

1) Модернизация объявления 

Добавление города http://prntscr.com/ojazj3

Подбор картинки из интернета и закачка на сайта http://prntscr.com/ojazg6

Простановка любых данных в фильтрацию http://prntscr.com/ojazs2

Простановка данных которые подходят по смыслу к объявлению http://prntscr.com/ojb07z

Оплату за каждое объявление готов обсудить

6 лет назад
mhz20005
34 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

denopt17
Денис 
40 лет
6 лет в сервисе
Был
6 дней назад
6 лет назад
$5
5 дней
Отличная скорость работы и качество на самом высоком уровне Всячески рекомендую для сотрудничества
По работе с Владимиром только приятные впечатления. Задача была поставлена четко с приложениями скриншотов. Постоянно был на связи. Своевременная оплата. Был бы рад с ним поработать еще.

Заявки фрилансеров

denopt17
Денис 
40 лет
6 лет в сервисе
Был
6 дней назад
6 лет назад