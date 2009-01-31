Нужен рерайт нескольких статей для сайта

Редактирование и КорректураЗавершен12 заявок264 просмотра
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Для начала три статьи

объем 8 - 10 т. знаков

тематика - точилки и заточка ножей

текст должен быть по человечески читаем, но перфекционизма не нужно

заинтересован в постоянном сотрудничестве

15 лет назад
grayman
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранные исполнители
kravtsovaV
Виктория 
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
64 отзыва(-1)
15 лет назад
$1
1 день
Отличный исполнитель, заранее обговорила возникающие нюансы. Оперативно приступила к работе, прекрасно справилась с редкой, малоизвестной тематикой. Результат в четко оговоренный срок. Крайне приятно сотрудничать, обязательно буду обращаться еще :-)
Отличный заказчик с четко опредленным заданием. Сработались быстро, буквально пара часов. Очень приятно - оплата сразу же как отправила работу. Буду рада помочь еще. Тема специфическая, однако интересно!
sibiryak2007
Александр 
34 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 отзывов
15 лет назад
$1
1 день