Нужен рерайтинг

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен23 заявки437 просмотров

Нужно несколько авторов для рерайта текста. Текст легкий- по туризму. Предпочтение тем кто предложит лучший вариант по сочетанию цена-качество

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17 лет назад
q111
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

designer-linda
Nataliya Dovbush 
42 года
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад
17 лет назад
Сотрудничал с Натальей в проекте по рерайту статей туристической тематики. Остался очень доволен качеством работы и быстротой. Всем советую
Замечательный заказчик. С ним легко и приятно работать, четко ставит задания и вовремя платит. Всем рекомендую.

Заявки фрилансеров

designer-linda
Nataliya Dovbush 
42 года
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад
17 лет назад