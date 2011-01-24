Нужно написать 4 статьи для сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен24 заявки368 просмотров

Написать или сделать рерайт из имеющихся в интернете статей на темы:

*настройка компьютера и ноутбука

*установка Windows

*Удаление вирусов и антивирусная защита

*настройка wi fi

приблизительно по 1000 символов на каждую статью.

уникальные не купленные на сео сайтах по продаже статей.

14 лет назад
microsoftik
Олег 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

martini-08
Юлия 
48 лет
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
С первых минут Юля войдя в курс дела начала помогать мне советами по написанию статей, советовала даже какие ключевые слова использовать.... я в этом деле новичек, а Юля мне хорошо помогла в этом! Спасибо, Теперь за статьями только к Вам! дякую)
Очень хороший заказчик. Грамотно и четко ставит задачу, объясняет свои пожелания и требования, мгновенно расплачивается! Сотрудничеством осталась довольна!

Заявки фрилансеров

martini-08
Юлия 
48 лет
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад