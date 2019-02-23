Нужно перевести в текстовый формат книгу (100 страниц)

Редактирование и КорректураЗакрыт88 заявок760 просмотров
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Привет!

Есть фотки 100 страниц книги "Профилактико-восстановительная гимнастика на предприятиях". Даже скорее брошюры - размер 8*10 см.

 

Нужно: 

1. перевести в текстовый формат (word, txt) очевидно через finereader

2. отредактировать опечатки и погрешности работы программы. Особое внимание к цифрам.

Примеры графических файлов приложены к задаче.

Укажите пожалуйста: 

- сделаете оба пункта или только отдельный; 

- стоимость работы под ключ;

- контакты для связи. 

5 лет назад
dimon571
Дмитрий 
36 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад