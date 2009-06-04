Нужно заполнить таблицу

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен3 заявки481 просмотр

Нужно заполнить таблицу цифрами страниц. Таблицу прикрепил.

Нужно продолжить заполнение до 1573 стр. Когда закончили, начинаем со следующего дня заново и так до конца таблицы.

Чем быстрей и дешевле - тем лучше, в илчку прошу не писать, сразу тут цену и сроки.

Хороший отзыв за быструю работу)

16 лет назад
motoshkola
42 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранные исполнители

freelab
36 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
16 лет назад
$2
1 день
Александр справился очень быстро, даже не ожидал такой скорости. К тому же учел то, что месяцы имеют разное количество дней (я об этом забыл). Очень внимательный и исполнительный фрилансер! Рекомендую работать с ним при возможности.
Отличный заказчик и приятный в общении человек. Рекомендую!
MiLev
30 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад
$2
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

freelab
36 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
16 лет назад
MiLev
30 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад