Нужно заполнить таблицу цифрами страниц. Таблицу прикрепил.

Нужно продолжить заполнение до 1573 стр. Когда закончили, начинаем со следующего дня заново и так до конца таблицы.

Чем быстрей и дешевле - тем лучше, в илчку прошу не писать, сразу тут цену и сроки.

Хороший отзыв за быструю работу)