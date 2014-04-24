Обновление цен в каталоге Sobi2 Joomla 1.5

В каталоге Sobi2 нужно проверить и обновить цены у 192 товарных позиций по прайсу в excel

Некоторые товары нужно будет скопировать в другие категории для задания отличий в ценах

На сайте и в прайсе названия совпадают не в один в один - например, в прайсе "Столик трансформер", на сайте "Стол-трансформер" - такие мелочи определять самостоятельно.

Цены переносить без ошибок

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