Обновление цен в каталоге Sobi2 Joomla 1.5

$50
Редактирование и КорректураЗакрыт1 заявка137 просмотров
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В каталоге Sobi2 нужно проверить и обновить цены у 192 товарных позиций по прайсу в excel

Некоторые товары нужно будет скопировать в другие категории для задания отличий в ценах

На сайте и в прайсе названия совпадают не в один в один - например, в прайсе "Столик трансформер", на сайте "Стол-трансформер" - такие мелочи определять самостоятельно.

Цены переносить без ошибок

Работы все выполнить до 1 мая

Joomla
10 лет назад
OKtaedr
Иван 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад