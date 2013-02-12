Переделать коммерческое предложение в pdf-формате

$6
Редактирование и КорректураЗавершен5 заявок195 просмотров
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Добрый день.

Есть коммерческое предложение в pdf формате, требуется его немного переделать. добавить элементы и фотографии.

цена вопроса 200 рублей.

На выходе тоже должен быть pdf файл

11 лет назад
Rekler
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
ghostoman
32 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$6
1 день
Работа выполнена очень оперативно и на высоком уровне
Грамотно поставлена задача, всегда на связи, с оплатой проблем небыло. Рекомендую!