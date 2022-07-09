Требуется исполнитель с правами на публикацию, который сможет разместить мод на сайте playground.ru. Необходимо выбрать мод с моего сайта, оформить публикацию и указать ссылку на мой ресурс в поле 'Источник'. Оплата после успешного размещения с активной ссылкой.