Перенос информации из базы сайта в файл Exel

Есть таблица в экселе. Есть изображения с буквенными значениями в количестве 1-3. Надо переписать эти значения в столбцы в таблице. Вот изображения и как должно быть http://ybex.com/d/66goanf1dz5l3yxissvpftpw0y9bp7pt4k1u9j3j.html http://ybex.com/d/9wyt61gphx8j870uu7s7gyxmzhkf4ttdzk5zm3q9.html Количество изображений 1700 Указывайте стоимость за 100 штук. Скорее всего разделю на нескольких ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо перенести информацию (копи-паст) с сайта в в файл Exel
около 6 000 позиций. Срочно.
Ваши предложения по расценкам.
Возможно продолжение
- Похожие заказы
- Редактирование и Корректура2 исполнителяЗавершен11 лет назад
- $10
Добрый вечер! Есть картиинка, пример инвойса, нужно на основании нее сделать шаблон в ворде. Сделать нужно до завтрашнего утра! Всем хорошего настроения и ясного ума! ОМЗавершен11 лет назад
- $500
Цель: Работа над разделом женского сайта. Требования в порядке убывания значимости: - Нацеленность на долгосрочное сотрудничество. Те, кому нужна работа на неделю, две или месяц — просьба не писать. Вы потратите ваше и моё время на обучение, ...Редактирование и Корректура23 заявкиЗакрыт11 лет назад
1 Нужно вписать ссылки на статьи Кодексов и Законов Украины в шаблонах договоров. Украинский язык. Около 40 видов договоров, которые регулируются специальными законами. Около 3000 документов/договоров, нужно проверить каждый договор на соответствие законодательству, отфильтровать ненужные ...Редактирование и Корректура1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $50
Необходима грамотная текстовая расшифровка аудиодорожки 3-минутного видеоролика на youtube. 75 руб. Срок сдачи — сегодня, 30.01.2013, до 18–00 московского времени.Завершен11 лет назад
Из 4-6 статей (похожие, 1 страница) нужно сделать своими словами, красиво 1 статью около 1 страницы. таких заданий 10 Напишите ваши контакты, предпочтительно скайп. Работа срочная!Редактирование и Корректура25 заявокЗакрыт11 лет назад
- $10
1 страница (word) текста. Анлгийский язык, тематика - юридическая. Необоходимо проверка текста на логичность и корректность.Редактирование и Корректура4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходимо перепечатать несложные математические формулы из pdf-файла в LaTeX-синтаксис, оптимизированный для OpenOffice(чуть упрощенный LaTeX). Насыщенность формулами текста - как в примере. Оставляйте стоимость и сроки за 10 страниц.Редактирование и Корректура1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $20
Требуется заменить ссылки в образцах процессуальных документов: имеются ссылки на статьи старого уголовно-процессуально кодекса Украины, на статьи нового. Предоставляются около 200 документов. Оплата по факту $20.Закрыт11 лет назад