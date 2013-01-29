Перенос информации из базы сайта в файл Exel

Редактирование и КорректураЗакрыт8 заявок222 просмотра
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Необходимо перенести информацию (копи-паст) с сайта в в файл Exel

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Возможно продолжение

11 лет назад
olgosky
Ольга 
45 летИталия
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад