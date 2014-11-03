Перенос таблиц с рисунка в ворд таблицу

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт16 заявок252 просмотра

Задача: есть таблицы в формате jpg, pdf, нужно содержимое этих таблиц перенести на сайт но текстом в таблице для индексации, а не тупо вставить картинку

Пример такой табл http://t.itex.ru/trubpromural/katalog/trubyi_stalnyie_besshovnyie_hladostoykie_dlya_gazoprovodov_gazliftnyih_sistem_i_obustroystva_gazovyih_mestorojdeniy/truba_57h4

Так же прикрепил для примера фал из которого нужно будет вытащит данные. И таких будет много !

То что нужно Обведено !

11 лет назад
alex237396
Александр 
41 год
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Permreff
Ольга 
35 лет
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
11 лет назад
$1
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Четкая постановка задач, быстрая реакция на письма. Работать было приятно.

Заявки фрилансеров

Permreff
Ольга 
35 лет
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
11 лет назад