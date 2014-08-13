Перепечатка текста на французской языке.

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт9 заявок175 просмотров

Я присылаю вам на почту файл с текстом на французском. Вы сначала печатаете его в онлайн переводчике с виртуальной клавиатурой ( там есть все значки ). Потом копируете его в текстовый документ и отправляете мне. Деньги ваши.

11 лет назад
deniss777
Денис 
29 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров