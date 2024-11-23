Переписывать код на фотке в текстовый документ

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт73 заявки733 просмотра

Необходимо переписывать код, который на фотографиях (пример в прикрепленном), в текстовый документ

Объём - несколько тысяч в день(можно меньше)

Оплата $0.02 за 1 переписанный код.

Я лично за 1 час обрабатывал до 200-400 фото

$4-6 в час будет получаться

5 месяцев назад
Millersuperpro
Михаил 
32 года
6 месяцев в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Антон
 
25 лет
4 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
4 месяца назад
Руслан
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад
4 месяца назад
Іван
 
31 год
год в сервисе
Был
4 месяца назад
4 месяца назад
Инкар
 
23 года
4 месяца в сервисе
Была
4 месяца назад
4 месяца назад
Максим
 
27 лет
5 месяцев в сервисе
Был
4 месяца назад
5 месяцев назад
Богдан
 
19 лет
5 месяцев в сервисе
Был
4 месяца назад
5 месяцев назад
Дмитро
 
37 лет
5 месяцев в сервисе
Был
2 месяца назад
5 месяцев назад
Лілія
 
37 лет
5 месяцев в сервисе
Была
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Надежда
 
19 лет
5 месяцев в сервисе
Была
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Сергій
 
46 лет
3 года в сервисе
Был
месяц назад
5 месяцев назад
Анна
 
28 лет
год в сервисе
Была
4 месяца назад
5 месяцев назад
Жанерке
 
23 года
5 месяцев в сервисе
Была
4 месяца назад
5 месяцев назад
Юля
 
22 года
5 месяцев в сервисе
Была
4 месяца назад
5 месяцев назад
Наталія
 
33 года
5 месяцев в сервисе
Была
4 месяца назад
5 месяцев назад
Тимофій
 
17 лет
5 месяцев в сервисе
Был
4 месяца назад
5 месяцев назад
Айдар
 
24 года
5 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Галина
 
43 года
5 месяцев в сервисе
Была
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Илья
 
16 лет
5 месяцев в сервисе
Был
3 месяца назад
5 месяцев назад
Матвей
 
20 лет
5 месяцев в сервисе
Был
4 месяца назад
5 месяцев назад
Інеса
 
37 лет
5 месяцев в сервисе
Была
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Тетяна
 
42 года
год в сервисе
Была
12 дней назад
5 месяцев назад
Олена
 
36 лет
5 месяцев в сервисе
Была
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Ростислав
 
16 лет
5 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Олена
 
24 года
5 месяцев в сервисе
Была
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Юлія
 
25 лет
5 месяцев в сервисе
Была
2 месяца назад
5 месяцев назад
Ілля
 
17 лет
5 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад
1 отзыв
5 месяцев назад
Александр
 
22 года
5 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Елена
 
20 лет
5 месяцев в сервисе
Была
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Андрей
 
36 лет
5 месяцев в сервисе
Был
4 месяца назад
5 месяцев назад
Дарын
 
27 лет
5 месяцев в сервисе
Был
4 месяца назад
5 месяцев назад
Шахзода
 
21 год
5 месяцев в сервисе
Была
4 месяца назад
5 месяцев назад
Виолетта
 
17 лет
5 месяцев в сервисе
Была
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Илья
 
25 лет
5 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Айгерим
 
25 лет
5 месяцев в сервисе
Была
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Данил
 
17 лет
5 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Аяулым
 
19 лет
5 месяцев в сервисе
Была
4 месяца назад
5 месяцев назад
Олена
 
31 год
2 года в сервисе
Была
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Юлия
 
25 лет
5 месяцев в сервисе
Была
3 месяца назад
2 отзыва
5 месяцев назад
Катерина
 
27 лет
год в сервисе
Была
4 месяца назад
2 отзыва
5 месяцев назад
Ольга
 
52 года
5 месяцев в сервисе
Была
8 дней назад
5 месяцев назад
Василь
 
21 год
5 месяцев в сервисе
Был
месяц назад
5 месяцев назад
Ірина
 
37 лет
5 месяцев в сервисе
Была
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Ірина
 
63 года
5 месяцев в сервисе
Была
2 месяца назад
5 месяцев назад
Дмитрий
 
25 лет
5 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Наталія
 
46 лет
8 месяцев в сервисе
Была
6 часов назад
2 отзыва
5 месяцев назад
ТОП-5
Редактирование и Корректура
Маряна
 
26 лет
6 месяцев в сервисе
Была
2 месяца назад
5 месяцев назад
Карина
 
26 лет
5 месяцев в сервисе
Была
3 месяца назад
5 месяцев назад
Ольга
 
45 лет
9 месяцев в сервисе
Была
4 дня назад
5 месяцев назад
Рахат
 
22 года
5 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Сергей
 
33 года
5 месяцев в сервисе
Был
3 месяца назад
5 месяцев назад
Виктор
 
56 лет
6 месяцев в сервисе
Был
14 дней назад
5 месяцев назад
Светлана
 
29 лет
5 месяцев в сервисе
Была
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Даня
 
19 лет
5 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Олена
 
26 лет
6 месяцев в сервисе
Была
11 дней назад
5 месяцев назад
Олег
 
52 года
5 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Денис
 
29 лет
5 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Сергей
 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
2 дня назад
4 отзыва
5 месяцев назад
Аида
 
35 лет
5 месяцев в сервисе
Была
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Леся
 
47 лет
6 месяцев в сервисе
Была
месяц назад
5 месяцев назад
Вероніка
 
21 год
8 месяцев в сервисе
Была
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Антонина
 
28 лет
4 года в сервисе
Была
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Іван
 
21 год
6 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Дана
 
28 лет
5 месяцев в сервисе
Была
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Владимир
 
47 лет
6 месяцев в сервисе
Был
16 дней назад
5 месяцев назад
Екатерина
 
33 года
4 года в сервисе
Была
7 часов назад
7 отзывов
5 месяцев назад
ТОП-5
Редактирование и Корректура
Олександр
 
21 год
2 года в сервисе
Был
17 дней назад
37 отзывов
5 месяцев назад
Илона
 
28 лет
5 месяцев в сервисе
Была
5 месяцев назад
2 отзыва
5 месяцев назад
Оксана
 
18 лет
6 месяцев в сервисе
Была
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Валерія
 
35 лет
6 месяцев в сервисе
Была
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Ірина
 
31 год
6 месяцев в сервисе
Была
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Олексій
 
24 года
6 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Ирина
 
55 лет
11 лет в сервисе
Была
17 минут назад
89 отзывов
5 месяцев назад
Ольга
 
30 лет
6 месяцев в сервисе
Была
2 месяца назад
5 месяцев назад