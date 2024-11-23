Необходимо переписывать код, который на фотографиях (пример в прикрепленном), в текстовый документ

Объём - несколько тысяч в день(можно меньше)

Оплата $0.02 за 1 переписанный код.

Я лично за 1 час обрабатывал до 200-400 фото

$4-6 в час будет получаться