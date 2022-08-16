Перевірити на помилки мотиваційний лист

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Завершен4 заявки400 просмотров

Добрий день! Потрібно перевірити мотиваційний лист для подачі в університет на помилки.

Вимоги до написання мотиваційного листа: 

https://lpnu.ua/sites/default/files/2021/12/31/paragraphs/37607/motivaciyniy-list.pdf

3 года назад
guest_16583945913314
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3 года назад

Выбранный исполнитель

brynzamaxim
22 года
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год назад
3 года назад
$2
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Редактирование и Корректура
brynzamaxim
22 года
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад