Требуется составление логического текста из статей, собранных из 3-7 источников и распределенных на 30 подзаголовков. Необходимо удалить дубли и кашу, сделать текст релевантным подзаголовку с уникальностью более 65% по ext.ru/antiplagiat. Работа выполняется в программе. Оплата составит 30000 рублей за 100 статей.
Перевірити на помилки мотиваційний лист
Добрий день! Потрібно перевірити мотиваційний лист для подачі в університет на помилки.
Вимоги до написання мотиваційного листа:
https://lpnu.ua/sites/default/files/2021/12/31/paragraphs/37607/motivaciyniy-list.pdf
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