Перевірка правильності перекладу на Турецьку мову

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт25 заявок503 просмотра

Перевірка правильності перекладу на Турецьку мову статті про криптовалюту, бажано якнайшвидше 

3 года назад
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