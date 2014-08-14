Подача рекламных объявлений

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт26 заявок557 просмотров

Подача объявлений на сайте авито в отделе долгосрочная аренда жилья. подача 150 объявлений. оплата 300р день. следить за тем чтоб объявления не повторялись и не блокировался аккаунт. ежедневный отчет. оплата каждый последующий день работы

10 лет назад
PROFESSIONALE
Пётр 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров