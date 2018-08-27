Подготовить прайсы под каталоги

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт11 заявок314 просмотров

Есть ряд каталогов, типа хотлайн.юа , прайс.юа и прочие, всего их 4 шт.

Задача - загрузить в эти каталоги свои товары. А для этого необходимо подготовить файлы Excel (CSV) под их формат. Файл исходник с товарами имеется. Иными словами - имеющуюся таблицу excel с товарами оптимизировать под требования каталогов.

7 лет назад
kolbear
Артур 
42 года
10 лет в сервисе
Был
37 минут назад

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