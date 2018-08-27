Подготовить прайсы под каталоги

Есть ряд каталогов, типа хотлайн.юа , прайс.юа и прочие, всего их 4 шт.

Задача - загрузить в эти каталоги свои товары. А для этого необходимо подготовить файлы Excel (CSV) под их формат. Файл исходник с товарами имеется. Иными словами - имеющуюся таблицу excel с товарами оптимизировать под требования каталогов.