Подготовка текста для публикации на сайте

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт28 заявок352 просмотра

Требуется редакция текста, который изначально являлся интервью. Текст должен читаться гармонично. Возможно перестановка частей текста, грамматические ошибки и пунктуация. 

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6 лет назад
Boss134
35 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

litera_tor57
Татьяна 
67 лет
8 лет в сервисе
Была
4 года назад
6 лет назад
$6
1 день
Escrow
ТОП-10
Редактирование и Корректура

Заявки фрилансеров

litera_tor57
Татьяна 
67 лет
8 лет в сервисе
Была
4 года назад
6 лет назад
ТОП-10
Редактирование и Корректура