Подредактировать отсканированную копию

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен5 заявок170 просмотров

Необходимо подредактировать отсканированную копию "фотки"

работы для спеца на 15-30 минут

жду заявок

11 лет назад
denvep
Иван 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
28 отзывов

Выбранный исполнитель

my_reg
39 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$15
1 день
Всю работу сделал оперативно, корректировки не потребовались т.к. был полностью удовлетворен результатом. Рекомендую как ответственного исполнителя.
Быстро и чётко всё согласовали, сделал всё быстро и качественно. И оплата соответственно моментальная. Крайне рекомендую.

Заявки фрилансеров

my_reg
39 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад