Есть 3 документа в pdf формате. Необходимо изменить цифры и местами текст.
Подредактировать отсканированную копию
Необходимо подредактировать отсканированную копию "фотки"
работы для спеца на 15-30 минут
жду заявок
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