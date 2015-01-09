Поиск названий картин и изображений

Примем в дружную команду редакции интернет-проекта о свободном времени, отдыхе и развлечениях Пятница.ком (pyatnizza.com) ответственного, внимательного к деталям, граматически подкованого, увлечённого, педантичного, аккуратного, пунктуального, весёлого и жизнерадостного редактора. Что нужно делать: * проверка текстов на ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт на котором размещены репродукции картин разных художников. Не поименованные. Необходимо через поиск изображений на images.google.com найти названия картин и имена художников.
Процесс выглядит так:
- заходите на наш сайт и копируете правой клавишей мышки ссылку на изображение
- вставляете ссылку в images.google.com
- гугл находит все такие изображение
- копируете имя художника и название картины в файл
- переходите к следующей картине
Весь процесс выполняется очень быстро. Картин таких у нас на сайте около тысячи.
В предложении указывайте цену за 100 поисков и срок.
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