Поиск названий картин и изображений

Есть сайт на котором размещены репродукции картин разных художников. Не поименованные. Необходимо через поиск изображений на images.google.com найти названия картин и имена художников.

Процесс выглядит так:

- заходите на наш сайт и копируете правой клавишей мышки ссылку на изображение

- вставляете ссылку в images.google.com

- гугл находит все такие изображение

- копируете имя художника и название картины в файл

- переходите к следующей картине

Весь процесс выполняется очень быстро. Картин таких у нас на сайте около тысячи.

В предложении указывайте цену за 100 поисков и срок.