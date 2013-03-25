Поправка неточностей распознанного текста

Редактирование и КорректураЗавершен60 заявок808 просмотров
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Отсканирована и распознана книга 350 страниц. Около 10% (~35 стр) явно плохо распознались, из-за изгибов книги.

Имеются 350 jpg файлов и 1 файл Docx - word/

Необходимо на выходе иметь поправленный документ, с форматированием, оглавлениями и четко структурированный.

11 лет назад
silay
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
91 отзыв(-6)
Выбранный исполнитель
anjelina_dance
Алла Громова 
32 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
11 лет назад
$15
2 дня
Алла безупречно справилась с поставленной задачей. Выражаю большой Респект за усидчивость и высокую ответственность при выполнении реально сложных задач. В то время, когда некоторые брались за эту работу и в итоге бесследно исчезали, т.к. задача оказалась намного сложнее, чем показалось на первый взгляд, Алла до конца выполнила задачу, и заслужила премию сверх оговоренной платы. Обязательно обращусь еще, приятно работать!
Всегда приятно, когда заказчик реально оценивает сложность работы и соизмеряет с ней оплату. Еще один плюс - заказчик был всегда на связи и к нему в любое время можно было обратиться с проблемой. Спасибо, за приятное сотрудничество!