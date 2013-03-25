Поправка неточностей распознанного текста

Сделать стенограмму аудио записи.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Отсканирована и распознана книга 350 страниц. Около 10% (~35 стр) явно плохо распознались, из-за изгибов книги.
Имеются 350 jpg файлов и 1 файл Docx - word/
Необходимо на выходе иметь поправленный документ, с форматированием, оглавлениями и четко структурированный.
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