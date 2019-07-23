Потрібне редактування тексту

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт31 заявка992 просмотра

Шукаю редактора тексту- дитяча книга (текст максимально простий), знаків без пробілів 22 600. Яка вартість роботи?

6 лет назад
guest_15641465925854
6 лет в сервисе
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6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров