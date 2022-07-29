Ищется нейтив спикер для редактирования и коррекции всего сайта на английском языке. Необходимо проверить текст на наличие грамматических и пунктуационных ошибок, а также убедиться, что он звучит естественно для американских пользователей. Исполнитель должен иметь профессиональный опыт с языком и предоставить портфолио. Указать стоимость услуги и детали сотрудничества.